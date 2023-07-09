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Байрамов: Приоритет – юридическое и дипломатическое закрепление разгрома Армении

Байрамов: Приоритет - юридическое и дипломатическое закрепление разгрома Армении

Приоритетом внешней политики Азербайджана под руководством лидера страны Ильхама Алиева было доведение оккупационной политики Армении до мировой общественности.

С данным заявлением в беседе с журналистами выступил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«После 44-дневной Отечественной войны и нашей победы приоритетом является закрепление этой победы на юридическом и дипломатическом уровне, принятие ее мировым сообществом. В то же время продолжается работа по решению этого факта за столом переговоров», – отметил он.

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