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Сравнение Залужного с Шойгу не в пользу последнего (видео)

Сравнение Залужного с Шойгу не в пользу последнего (видео)

В субботу, 8 июля, когда Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный праздновал свое 50-летие, в Сети опубликовали видео, позволяющее наглядно сравнить деятельность украинского генерала и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Соответствующие кадры, снятые военными ведомствами двух воюющих стран, появились в Telegram-канале Freedom.

На опубликованном видео ясно видно, что Залужный лично посещает зону боевых действий и участвует в планировании боевых задач.

Шойгу же чаще всего появляется на военных учениях в безопасных районах России. Захваченные территории Украины российский министр посещать боится.

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