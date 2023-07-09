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Россия не достигла ни одной из целей вторжения в Украину, заявили эксперты ISW

Россия не достигла ни одной из целей вторжения в Украину, заявили эксперты ISW

За 500 дней полномасштабного вторжения в Украину российские военные, намеревавшиеся захватить Киев в течение трех дней, не достигли ни одной из намеченных целей.

Такие выводы сделали эксперты американского Института изучения войны (ISW).

«Решительное и умелое украинское сопротивление», по их мнению, позволило Украине освободить многие захваченные территории, перехватить инициативу и проводить контрнаступательные операции на большей части линии фронта. При этом российские силы сейчас в основном сосредоточены на попытках удержать захваченные земли, констатируют авторы ежедневного обзора.

8 июля украинские войска провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта, отмечают эксперты. 7 июля замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала о продвижении более чем на километр к югу от Бахмута, а российские источники утверждали, что украинские военные вели наступательные операции в западной части Донецкой и в западной части Запорожской областей. Украинские военные источники рассказывали о наступательных операциях на бердянском и мелитопольском направлениях.

ISW по-прежнему считает, что контрнаступление направлено на истощение российских сил и на сохранение боевой мощи Украины за счет медленного продвижения.

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