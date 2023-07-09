В Шарурском районе тоже загорелось зерновое поле

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На убранном зерновом поле в селе Махта Шарурского района Нахчыванской АР вспыхнул пожар.

На горячую линию МЧС «112» поступила информация о возгорании на свалке бытовых отходов села Махта Шарурского района и на убранном зерновом поле, находящемся неподалеку.

В связи с полученной информацией к месту происшествия были незамедлительно привлечены подразделения пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчыванской Автономной Республики.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар удалось потушить до того, как он распространился на большую территорию.