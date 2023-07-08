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Демонстранты в немецком городе ранили более 20 правоохранителей

Демонстранты в немецком городе ранили более 20 правоохранителей

Демонстранты Эритреи во время демонстрации в немецком городе Гиссен ранили 22 сотрудников правоохранительных органов, сообщает немецкое издание Tagesschau.

Сообщается, что в немецком Гиссене проводился фестиваль Эритреи, в ходе которого участники демонстрации бросались камнями и дымовыми шашками. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. В результате были задержаны 200 человек, еще 60 взяты под стражу.

При этом министр внутренних дел земли Гиссен, где проходил митинг, Петер Бойт заявил, что правительству Германии следует вызвать эритрийского посла.

«Необходимо дать понять правительству Эритреи, что эритрейские конфликты не должны происходить на немецкой земле», — сказал Бойт.

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