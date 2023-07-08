Сирия лишила аккредитации журналистов Би-би-си

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Министерство информации Сирии лишило аккредитации двух журналистов Би-би-си из-за «распространения ложной информации об обстановке в стране», несмотря на неоднократные предупреждения сирийского руководства о ведении «вводящих в заблуждение» репортажей.

«С самого начала террористической войны против Сирии Би-би-си время от времени преднамеренно предоставляла субъективную и ложную информацию и репортажи о сирийской действительности», – говорится в заявлении министерства, в котором также указывается о соответствующем лишении аккредитации оператора и корреспондента телерадиокомпания.

Отмечается, что в Би-би-си неоднократно игнорировали предупреждения руководства Сирии о ведении репортажей, «вводящих в заблуждение» и основанных на заявлениях и показаниях «террористических и антисирийских» сторон.