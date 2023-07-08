Кремль в истерике обвинил Турцию в нарушении «договоренностей» из-за Украины |
Россия поблагодарила Азербайджан |
Турция поможет Украине развивать производство беспилотников в стране: подписан договор |
Эрдоган анонсировал визит Путина в Турцию |
Эрдоган: Украина заслуживает членства в НАТО |
Столтенберг анонсировал развертывание 300-тысячной армии НАТО в Европе |
Гаджизаде: Ложь Армении – не что иное, как отчаянная попытка |
Новый пакет военной помощи США для Украины на $800 млн: что известно |
Украина может получить F-16 до завершения войны с Россией |
Главное Мир

Отправленный эмодзи обошелся канадскому фермеру в $60 тысяч

Отправленный эмодзи обошелся канадскому фермеру в $60 тысяч

Высший суд первой инстанции канадской провинции Саскачеван вынес решение в пользу покупателя зерна, который подал иск к фермеру за нарушение условий контракта. Судья Тимоти Кин признал эмодзи «большой палец вверх», отправленный фермером в ответ на документ, согласием на его выполнение, сообщает The Guarduian.

Спор возник между покупателем Кентом Миклбороу и фермером Крисом Ахтером, который обещал поставить 86 тонн льна по цене $12,7 за бушель в ноябре 2021 года. После того, как Миклбороу прислал Ахтеру скриншот контракта, последний отправил эмодзи «большой палец вверх». Однако Ахтер не выполнил своих обязательств, а цены на лен подскочили. В результате Миклбороу потребовал от фермера компенсацию в размере $61,4 тыс.

Ахтер пытался оспорить иск, утверждая, что его эмодзи не означало согласия на контракт, а лишь подтверждало факт получения сообщения. Защита также заявила, что Ахтер не является экспертом по эмодзи и не может давать толкование этим символам.

Судья Кин, опираясь на онлайн-словарь, рассмотрел значение эмодзи «большой палец вверх» и пришел к выводу, что он выражает одобрение или согласие. По его мнению, эмодзи в данном случае выполнил функцию подписи и свидетельствует о заключении договора между сторонами.

Теги:
Из этой рубрики
В Украине сообщили о повреждении половины объектов энергосистемы
Мир

В Украине сообщили о повреждении половины объектов энергосистемы

2023/07/08, 22:20
Песков связал выдачу членов «Азова» с "провалами Украины в контрнаступлении"
Мир

Песков связал выдачу членов «Азова» с «провалами Украины в контрнаступлении»

2023/07/08, 21:37
Отправленный эмодзи обошелся канадскому фермеру в $60 тысяч
Мир

Отправленный эмодзи обошелся канадскому фермеру в $60 тысяч

2023/07/08, 21:30
В WhatsApp появится еще одна функция из Telegram
Мир

В WhatsApp появится еще одна функция из Telegram

2023/07/08, 21:12
В Калифорнии разбился бизнес-джет, все пассажиры погибли
Мир

В Калифорнии разбился бизнес-джет, все пассажиры погибли

2023/07/08, 20:57
В Израиле объяснили, почему не передают Украине оружие
Мир

В Израиле объяснили, почему не передают Украине оружие

2023/07/08, 19:48
Во Франции полиция применила насилие на манифестации против полицейского насилия
Мир

Во Франции полиция применила насилие на манифестации против полицейского насилия

2023/07/08, 19:19
Россия отреагировала на решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов
Мир

Россия отреагировала на решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов

2023/07/08, 18:09
В Иране произошло нападение на участок полиции, двое погибших
Мир

В Иране произошло нападение на участок полиции, двое погибших

2023/07/08, 17:24