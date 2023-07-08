Отправленный эмодзи обошелся канадскому фермеру в $60 тысяч

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Высший суд первой инстанции канадской провинции Саскачеван вынес решение в пользу покупателя зерна, который подал иск к фермеру за нарушение условий контракта. Судья Тимоти Кин признал эмодзи «большой палец вверх», отправленный фермером в ответ на документ, согласием на его выполнение, сообщает The Guarduian.

Спор возник между покупателем Кентом Миклбороу и фермером Крисом Ахтером, который обещал поставить 86 тонн льна по цене $12,7 за бушель в ноябре 2021 года. После того, как Миклбороу прислал Ахтеру скриншот контракта, последний отправил эмодзи «большой палец вверх». Однако Ахтер не выполнил своих обязательств, а цены на лен подскочили. В результате Миклбороу потребовал от фермера компенсацию в размере $61,4 тыс.

Ахтер пытался оспорить иск, утверждая, что его эмодзи не означало согласия на контракт, а лишь подтверждало факт получения сообщения. Защита также заявила, что Ахтер не является экспертом по эмодзи и не может давать толкование этим символам.

Судья Кин, опираясь на онлайн-словарь, рассмотрел значение эмодзи «большой палец вверх» и пришел к выводу, что он выражает одобрение или согласие. По его мнению, эмодзи в данном случае выполнил функцию подписи и свидетельствует о заключении договора между сторонами.