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В WhatsApp появится еще одна функция из Telegram

В WhatsApp появится еще одна функция из Telegram

В бета-версии WhatsApp для iPhone под номером 23.14.0.70 обнаружили новую функцию, которая показывает нужный стикер на основе выбранного эмодзи. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Так, если пользователь внесет в панель ввода сообщения эмодзи, тогда поверх этой строки появится всплывающее окно, в котором будут показаны связанные с этим символом стикеры. Пользователи смогут получать подсказки лишь в том случае, если в их коллекцию были добавлены нужные стикеры. Аналогичная функция появилась в мессенджере Telegram еще несколько лет назад.

Нововведение позволит активным пользователям WhatsApp, использующим стикеры в переписке, сэкономить большое количество времени, так как для поиска нужного стикера достаточно будет ввести связанный с ним эмодзи.

Функция пока находится на стадии тестирования и доступна лишь некоторым бета-тестерам WhatsApp, установившим приложение через службу TestFlight от Apple. Для пользователей Android нововведение доступно в версии приложения под номером 2.23.14.16.

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