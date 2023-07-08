Турция поможет Украине развивать производство беспилотников в стране: подписан договор

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Министерство стратегической промышленности Украины и Министерство промышленности и технологий Турции подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности, в том числе, с целью развития производства беспилотников на украинской территории. Об этом сообщает офис президента Украины.

«Документ направлен на содействие сотрудничеству в стратегических отраслях промышленности и технологий между компаниями Украины и Турецкой Республики, а также на поддержку внедрения существующих и создание новых проектов в этих сферах», — указали в администрации президента Украины.

Отмечается, что сотрудничество будет направлено на развитие производства автономных транспортных средств и, в том числе, наращивание производства разных типов беспилотников.

Как указали в администрации украинского лидера, документ был подписан между главами соответствующих министерств двух стран Александром Камышиным и Мехметом Фатихом Каджиром.