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Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три медали на чемпионате Европы

Азербайджанский тяжелоатлет завоевал три медали на чемпионате Европы

Азербайджанский тяжелоатлет Мухамедали Мамедзаде завоевал одну золотую и две серебряные медали на юниорском чемпионате Европы.

Выступавший в весовой категории 96 кг атлет завоевал золотую медаль турнира, подняв в рывке штангу весом 117 кг, передает Report.

Спортсмен также успешно выступил в упражнениях в толчке. Показав результат в 138 кг М.Мамедзаде взял серебро континентального первенства. Таким образом, подняв в сумме 255 кг (117+138), азербайджанский атлет стал серебряным призером чемпионата Европы.

Отметим, что в турнире, который проходит в столице Молдовы Кишиневе 1-10 июля, принимают участие 356 атлетов из почти 40 стран мира.

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