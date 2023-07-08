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Во Франции полиция применила насилие на манифестации против полицейского насилия

Во Франции полиция применила насилие на манифестации против полицейского насилия

В Париже полицейские разогнали участников манифестации против полицейского насилия, пытавшихся собраться на площади Республики вопреки запрету префектуры полиции, сообщает ТАСС.

По данным агентства, к 15:00 по местному времени на площади собралось несколько сотен человек. Среди них были люди с  флагами партий «Неподчинившаяся Франция», Новой антикапиталистической партии и представители ассоциации «Правды для Адама Траоре» — 24-летнего темнокожего мужчины, погибшего после задержания жандармами в 2016 году. Собравшиеся не скандировали лозунги.

Примерно в 15:25 полицейские в защитном обмундировании начали зачищать площадь от манифестантов, несколько участников были оштрафованы.

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