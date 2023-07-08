Эрдоган заявил, что Турция не дала возможность испортить отношения с Россией

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Турция всегда придерживалась сбалансированной политики и не позволила желающим испортить отношения с Россией, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Байбурте.

«Мы с первого дня придерживались сбалансированной политики. Военное лобби, используя оппозицию, пыталась бросить нас в огонь. Мы не дали этому случиться. Укрепляя отношения с Украиной, мы не дали возможность испортить отношения с Россией… С господином Путиным поддерживаем тесный диалог», — сказал глава государства.

Он также повторил, что ожидает президента России с визитом в Турцию в августе.