Михаэль Бродский: Украина голосует за антиизраильские резолюции, а потом обращается с просьбами

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Власти Украины направляют различные требования к Израилю, одновременно с этим одобряя большинство антиизраильских резолюций в ООН, заявил посол Тель-Авива в Киеве Михаэль Бродский, передает ТАСС.

По его словам, подобное положение дел выглядит не слишком нормальным.

«Украина в 90% случаев голосует за антиизраильские резолюции. Это ненормальная ситуация, особенно в свете того, что Украина довольно часто обращается к Израилю с различными просьбами», — отметил Бродский в интервью «Зеркалу недели».

Он также добавил, что Израиль, напротив, в основном поддерживает Украину в ООН. Бродский подчеркнул, что Тель-Авив, в частности, одобрил резолюцию с осуждением российского вторжения на украинской территории.