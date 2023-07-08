Португалия присоединилась к декларации о членстве Украины в НАТО

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В списке стран, присоединившихся к декларации о членстве Украины в НАТО, оказалась еще и Португалия.

Этот момент согласовали в ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

«Португальская Республика будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству и выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, когда для этого появятся соответствующие условия», – сообщает Офис президента Украины.

В документе сказано, что оба государства с нетерпением ждут решения всех этих вопросов на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.

Стоит отметить что членство Украины в Североатлантическом Альянсе поддерживают уже 23 страны.