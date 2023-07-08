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МИД РФ и Армении обсудили процесс подготовки проекта мирного договора между Баку и Ереваном

МИД РФ и Армении обсудили процесс подготовки проекта мирного договора между Баку и Ереваном

Замглавы МИД России Михаил Галузин и замглавы МИД Армении Ваге Геворкян проанализировали ход работы над проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе переговоров, которые прошли 7 июля, «состоялся подробный обмен мнениями» по данному вопросу.

«Обозначена необходимость активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с комплексом трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022», – говорится в заявлении ведомства.

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