Сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О присвоении дипломатических рангов сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики».
Согласно распоряжению, следующим сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджана присвоены ранги:
Чрезвычайный и полномочный посол
Байрамову Джейхуну Азиз оглу
Мамедову Эльнуру Исрафил оглу
Рзаеву Фаризу Фикрет оглу
Чрезвычайный и полномочный посол первого класса
Мусаеву Тофигу Фуад оглу
Чрезвычайный и полномочный посол второго класса
Сафарову Эмилю Фирдовси оглу
Шарифову Самиру Анвар оглу.