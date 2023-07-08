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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ушел в отставку

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ушел в отставку

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил от отставке правительства после того, как коалиция не смогла договориться об ужесточении политики в отношении просящих в стране убежища. Об этом пишет Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

«Сегодня вечером мы, к сожалению, пришли к выводу, что разногласия непреодолимы. По этой причине я вскоре представлю королю свое прошение об отставке от имени всего правительства», – сказал Рютте на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Издание уточняет, что Рютте уже передал королю Виллем-Александру письменное прошение, и с этого момента его кабинет считается ушедшим в отставку. Встреча премьер-министра и короля состоится 8 июля, поскольку монарх находится в отпуске. Вечером 7 июля Рютте в письменной форме официально предложил уйти министрам и статс-секретарям в отставку. Палата представителей 9 июля проведет встречу и дебаты в связи с произошедшим.

По данным избирательного совета Нидерландов, выборы могут состояться не раньше ноября – юридически их можно провести через 90 дней, но им также необходимо время на организацию участков и др.

NOS уточняет, что это третье правительство под руководством Рютте, которое уходит в отставку раньше положенного срока. По данным издания, спорным моментом стал вопрос о воссоединении семей просителей убежища в Нидерландах. Партия премьер-министра – Народная партия за свободу и демократию (VVD) – настаивала на том, чтобы ограничить число людей, которые могут въехать в страну за просителем убежища по программе воссоединения семьи. Также коалицией рассматривался вопрос о том, чтобы разделить просителей на две категории – тех, кому лично грозит опасность, и тех, кто бежит, например, от войны, и ограничить въезд для второй группы.

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