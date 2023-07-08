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Washington Post: Евгению Пригожину угрожает политическое стирание

Washington Post: Евгению Пригожину угрожает политическое стирание

Евгению Пригожину угрожает политическое стирание – современный эквивалент того, как Иосиф Сталин удалял врагов с официальных фотографий, пишет издание Washington Post.

Пропагандистский аппарат Кремля работает в усиленном режиме, пытаясь дискредитировать Пригожина и представить Владимира Путина как мудрого лидера, который спас Россию от гражданской войны, доказав «зрелость» и силу своего государства.

В серии скоординированных репортажей, очерняющих Пригожина на государственном телевидении и в прокремлевских СМИ, спинмастера манипулируют общественными настроениями, чтобы решить серьезную политическую проблему: популярность Пригожина среди провоенных националистов. «Что касается широкой общественности, то цепляние за нормальную жизнь является самой распространенной и немедленной реакцией большинства», – говорит аналитик по России из

Университета Джорджа Вашингтона Мария Липман. Липман добавила, что россиян привлек медийный, антиэлитный популизм Пригожина – резкий контраст с чиновниками, повторяющими пустые пропагандистские фразы.

«На этом фоне он выглядел свежим, неподдельным и искренним, и люди оценили это в нем. Он был патриотом без лжи». Кремль, похоже, преследует три основные цели. Во-первых, уничтожить Пригожина и его утверждение о том, что никогда не существовало проблем безопасности России для оправдания СВО. Во-вторых, усилить репрессии и укрепить режим. И третье – провести ребрендинг образа Путина, чтобы представить его как динамичную, объединяющую фигуру. По мнению аналитиков, вероятны дальнейшие жесткие репрессии, а главным риском для Путина являются военные неудачи на Украине.

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