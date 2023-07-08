Эрдоган анонсировал визит Путина в Турцию |
Эрдоган: Украина заслуживает членства в НАТО |
Столтенберг анонсировал развертывание 300-тысячной армии НАТО в Европе |
Гаджизаде: Ложь Армении – не что иное, как отчаянная попытка |
Новый пакет военной помощи США для Украины на $800 млн: что известно |
Украина может получить F-16 до завершения войны с Россией |
Начался визит Зеленского в Турцию (фото, видео) |
Байрам Бегай предрек сближение Албании с Азербайджаном |
Зеленский озвучил свои ожидания от саммита НАТО |
Главное Политика

Россия запросила заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»

Россия запросила заседание Совбеза ООН по "Северным потокам"

Постпредство России при ООН запросило открытое заседание Совбеза организации по вопросу подрыва «Северных потоков». Оно запланировано на 11 июля.

Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Будем наносить еще один удар по линии западников о том, что расследованию этого преступления уделяется достаточно внимания в Дании, Германии и Швеции и международные усилия для поиска виновных не требуется», – написал он в соцсетях.

Россия потребовала от британского председательства пригласить на заседание представителей Дании, Германии и Швеции.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Россия в рамках Совета Безопасности ООН призывала к совместному расследованию взрывов на «Северных потоках».

Теги:
Из этой рубрики
Политика

Правительство Нидерландов подало в отставку

2023/07/08, 13:35
Reuters: Представитель ООН Мартин Гриффитс предупредил Россию
Мир

Reuters: Представитель ООН Мартин Гриффитс предупредил Россию

2023/07/08, 13:15
Сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги
Политика

Сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги

2023/07/08, 13:09
Washington Post: Евгению Пригожину угрожает политическое стирание
Политика

Washington Post: Евгению Пригожину угрожает политическое стирание

2023/07/08, 12:58
Трамп снова назвал себя единственным, кто может предотвратить третью мировую войну и завершить боевые действия в Украине
Политика

Трамп снова назвал себя единственным, кто может предотвратить третью мировую войну и завершить боевые действия в Украине

2023/07/08, 12:15
В Иране публично повесили двух человек за причастность к теракту в Ширазе
Политика

В Иране публично повесили двух человек за причастность к теракту в Ширазе

2023/07/08, 11:45
Россия запросила заседание Совбеза ООН по "Северным потокам"
Политика

Россия запросила заседание Совбеза ООН по «Северным потокам»

2023/07/08, 10:04
Франсуа Олланд: погромы в стране устроило поколение, которое обнищало
Политика

Франсуа Олланд: погромы в стране устроило поколение, которое обнищало

2023/07/08, 09:45
Эрдоган анонсировал визит Путина в Турцию
Политика

Эрдоган анонсировал визит Путина в Турцию

2023/07/08, 07:54