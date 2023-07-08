Эрдоган анонсировал визит Путина в Турцию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в следующем месяце может состояться визит в страну его российского коллеги Владимира Путина.

«Мы продолжаем вести переговоры как с Россией, так и с Украиной по вопросам обмена пленными. В следующем месяце президент Путин посетит Турцию. И у нас будет возможность обсудить этот вопрос лицом к лицу. Пока что мы обсуждаем этот вопрос с Путиным в рамках телефонных разговоров», – сказал Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы рассчитываем на достижение результатов в ближайшее время», – отметил турецкий лидер.