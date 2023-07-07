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Новый пакет военной помощи США для Украины на $800 млн: что известно

Новый пакет военной помощи США для Украины на $800 млн: что известно

США официально объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $800 млн. Об этом было объявлено в ходе брифинга заместителя главы Пентагона США по политическим вопросам Колина Каля.

Новый пакет включает в себя:

дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;

ракеты AIM-7 для ПВО;

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

31 155-мм гаубицу;

155-мм артиллерийские снаряды, в том числе кассетные боеприпасы DPICM, и 105-мм снаряды;

32 БМП Bradley;

32 бронетранспортера Stryker;

оборудование для разминирования;

ракеты TOW;

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

беспилотные летательные аппараты Penguin;

27 тактических машин для эвакуации техники;

10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;

подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;

стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;

запасные части и другое полевое оборудование.

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