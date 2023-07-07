Новый пакет военной помощи США для Украины на $800 млн: что известно

США официально объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $800 млн. Об этом было объявлено в ходе брифинга заместителя главы Пентагона США по политическим вопросам Колина Каля.
Новый пакет включает в себя:
дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;
ракеты AIM-7 для ПВО;
зенитные комплексы Stinger;
дополнительные боеприпасы для HIMARS;
31 155-мм гаубицу;
155-мм артиллерийские снаряды, в том числе кассетные боеприпасы DPICM, и 105-мм снаряды;
32 БМП Bradley;
32 бронетранспортера Stryker;
оборудование для разминирования;
ракеты TOW;
Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
высокоточные авиационные боеприпасы;
беспилотные летательные аппараты Penguin;
27 тактических машин для эвакуации техники;
10 тактических автомобилей для буксировки и перевозки техники;
подрывные боеприпасы и системы преодоления препятствий;
стрелковое оружие и более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранаты;
запасные части и другое полевое оборудование.