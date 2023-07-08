Переговоры Эрдогана с Зеленским продлились два с половиной часа (обновлено)

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8/07 00:40. Двусторонняя встреча между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским в резиденции Вахтеддин завершилась.

Переговоры продолжались 2 часа 30 минут.

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22:45 В Стамбуле начались переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского. Об этом информирует «Анадолу».

Украинский лидер прибыл в Турцию по приглашению турецкого коллеги.

Визит главы украинского государства в Турцию начался с церемонии официальной встречи в резиденции «Вахтеддин». Лидеры обменялись рукопожатиями и приветственными фразами, затем отправились на встречу в формате один на один.

В ходе переговоров будут обсуждены региональные и международные вопросы. В частности, президенты обменяются мнениями относительно состояния двусторонних отношений, последних событий в войне между РФ и Украиной и зерновой сделки.

По окончании двусторонней встречи стороны продолжат переговоры в расширенном составе.

По завершении турецко-украинских переговоров Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский проведут совместную пресс-конференцию.