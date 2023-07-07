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США передают Украине кассетные боеприпасы

США передают Украине кассетные боеприпасы

США передают Украине кассетные боеприпасы. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Украина будет использовать кассетные боеприпасы на своей территории, минимизируя риски для собственного населения. Поставка кассетных боезарядов станет промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов», — сказано в заявлении, которое приводит ТАСС.

При этом Украина обязалась не использовать кассетные боеприпасы в жилых районах, сообщил телеканал Al Jazeera.

По словам источника телеканала, Киев также пообещал «задокументировать районы применения кассетных боеприпасов, чтобы облегчить процесс их обезвреживания в будущем».

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