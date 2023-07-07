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Начался визит Зеленского в Турцию

Начался визит Зеленского в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию в рамках своего турне по странам Европы. В частности, он планирует провести переговоры с коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом глава украинского государства написал в Telegram.

«Завершаем насыщенный день в Турции. Переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Координация позиций по формуле мира, саммиту НАТО, гарантиям безопасности и зерновой инициативе. Восстановление Украины, оборонные контракты между нашими предприятиями», – написал Зеленский.

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