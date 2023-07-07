Фидан указал на важность вопроса крымских татар для Турции

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Руководитель МИД Турции Хакан Фидан встретился в Стамбуле с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая положение крымскотатарских политзаключённых в России, военную и гуманитарную поддержку Турции Украине.

Поздравив Хакана Фидана с новой должностью, крымскотатарская делегация попросила Турцию поддержать освобождение 130 крымских татар, незаконно находящихся в российских тюрьмах.

В ходе встречи министр Фидан подчеркнул, что вопрос крымских татар важен для Турции. Он ещё раз отметил, что Турция не признаёт незаконную аннексию Крыма.