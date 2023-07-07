Экс-ведущего Comedy Club Саркисяна едва не избили в Ереване

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Одного из основателей и бывшего ведущего шоу Comedy Club Таша Саркисяна чуть не избили в Ереване. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что инцидент произошел 20 июня на юбилее стендап-клуба «Ари». После выступления к Саркисяну подошел один из зрителей. Во время разговора мужчина признался, что работает учителем русского языка в одном из ереванских университетов. На это Таш пошутил: «Если у преподавателя русского такой акцент, то что ждать от студентов?».

По данным Telegram-канала, после шутки незнакомец вместе со своими друзьями пытался ввязаться в драку с Саркисяном. На защиту комика встали его знакомые. В итоге рукоприкладства удалось избежать.