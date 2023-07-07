Байрам Бегай предрек сближение Албании с Азербайджаном

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Я очень рад находиться в Азербайджане и еще раз встретиться с моим другом президентом Алиевым. В этом году отмечается 30-я годовщина установления дипломатических отношений между нашими странами. Сегодня наши связи находятся на более высоком уровне, чем когда-либо прежде. Поэтому выражаю президенту Алиеву признательность за существенный вклад в дальнейшее укрепление этих связей.

Об этом сказал президент Албании Байрам Бегай в совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы. Его слова приводит «Азертадж».

Напомнив, что в прошлом году состоялся визит президента Азербайджана в Албанию, Байрам Бегай сказал: «Я рад, что влияние визита проявилось сразу же. Очень скоро парламент Азербайджана принял решение об открытии посольства в Тиране. Точно так же и Албания приняла аналогичное решение об открытии в 2023 году посольства в Баку. Оба решения еще больше сблизят наши страны, еще больше упрочат связи, которые уже совершенны, политический диалог на высшем уровне, а также придадут импульс экономическому сотрудничеству и другим вопросам».

«Нынешний очень хороший темп сотрудничества между Албанией и Азербайджаном сохранится и в будущем. Уверен, что в этом месяце, когда города Албании будут переполнены туристами из различных уголков мира, неделя азербайджанской культуры пройдет в праздничной атмосфере», – добавил албанский лидер.

Отметив, что наши страны считают сферу туризма приоритетом и очень важным сектором экономики, президент Албании сказал, что вложение Азербайджаном инвестиций является желаемым с точки зрения развития сотрудничества и туризма. «Отмена визового режима – еще один путь сближения наших народов. Как я уже отметил, президент Алиев держит данное слово, и сегодня он сказал мне, что в скором времени этот вопрос будет решен», – добавил президент Албании.

«Албания и Азербайджан тесно связаны друг с другом сотрудничеством в энергетическом секторе. ТАР уже является общей историей успеха. Албания получила большую выгоду от ТАР как в экономическом отношении, так и с точки зрения усиления стратегического значения в качестве региональных ворот и хаба для энергопоставок. Адриатико-Ионический газопровод будет способствовать повышению роли Албании как распределителя газа в регионе», – отметил албанский лидер.

Отметив, что довел до внимания президента Алиева готовность Албании в условиях тесного сотрудничества с Азербайджаном предпринять решительные шаги в рамках оснащения страны газом, Байрам Бегай сказал: «Албания является страной-транзитером газа, и это уже реальность. Мы поставили перед собой цель превратить Албанию в страну, принимающую и транспортирующую газ. Наша страна привержена достижению этой цели и дальнейшему углублению сотрудничества».

Президент Албании отметил, что возрастающее внимание Азербайджана к развитию региональных энергетических проектов еще более сблизит страны Западных Балкан, одновременно усилит их энергетическую безопасность.