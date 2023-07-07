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Президент Албании: Все, что Гейдар Алиев сделал для Азербайджана, навсегда останется в памяти истории

Президент Албании: Все, что Гейдар Алиев сделал для Азербайджана, навсегда останется в памяти истории

В мае состоялось заседание совместной рабочей группы Албании и Азербайджана по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству. Создание этой рабочей группы считается важным шагом с точки зрения дальнейшего углубления связей и в других сферах, представляющих жизненно важное значение. Поэтому соглашение о создании на основе данной рабочей группы совместной межправительственной комиссии, заседание которой состоится в 2024 году в Баку, является отчетливым воплощением конструктивного духа и взаимопонимания между двумя странами.

Об этом сказал президент Албании Байрам Бегай в совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы. Его слова приводит «Азертадж».

«В начале нынешнего года я имел возможность участвовать в Глобальном бакинском форуме, являющемся еще одной важной инициативой с точки зрения обмена опытом, передовыми взглядами на будущее наших стран и планеты. В год 100-летия Президента Гейдара Алиева его исключительный взгляд на развитие и укрепление Азербайджана ощущается каждым, кто приезжает в Вашу страну. Все, что он сделал для Азербайджана, навсегда останется в памяти истории и будет служить дальнейшему развитию Вашей страны», – подчеркнул президент Албании.

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