Узбекистан будет председательствовать в Движении неприсоединения с 2027 по 2029 год

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Делегация во главе с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым приняла участие в министерском заседании Координационного бюро ДН в Баку.

На форуме были представлены делегации 93 стран и 11 международных организаций.

Как сообщают в МИД Узбекистана, на мероприятии обсуждались региональные и глобальные вопросы, а также основные направления ДН на ближайшую и долгосрочную перспективу.

На конференции было отмечено, что Узбекистан станет председателем Движения неприсоединения в 2027-2029 годах, за что глава МИД выразил благодарность всем членам организации за поддержку кандидатуры страны.