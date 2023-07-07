Узбекистан будет председательствовать в Движении неприсоединения с 2027 по 2029 год

Делегация во главе с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым приняла участие в министерском заседании Координационного бюро ДН в Баку.
На форуме были представлены делегации 93 стран и 11 международных организаций.
Как сообщают в МИД Узбекистана, на мероприятии обсуждались региональные и глобальные вопросы, а также основные направления ДН на ближайшую и долгосрочную перспективу.
На конференции было отмечено, что Узбекистан станет председателем Движения неприсоединения в 2027-2029 годах, за что глава МИД выразил благодарность всем членам организации за поддержку кандидатуры страны.