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Парламент Венесуэлы расследует заявления Трампа

Парламент Венесуэлы расследует заявления Трампа

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы учредила специальную комиссию по расследованию заявлений экс-президента США Дональда Трампа, касающихся южноамериканской страны.

«В четверг была образована специальная комиссия с целью определить, подпадают ли под уголовную ответственность преступные заявления бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа», – говорится на странице венесуэльского парламента в Twitter.

В начале июня, выступая перед сторонниками в штате Северная Каролина, Трамп заявил, что в конце его президентского срока «Венесуэла находилась на грани коллапса», и США якобы могли завладеть всей нефтью этой страны.

Первый заместитель председателя Национальной ассамблеи Педро Инфанте сообщил, что парламентское расследование будет также направлено на выявление «национальных сообщников» США, которые требовали введения против Венесуэлы американских санкций. Он подчеркнул, что «откровенное признание» Трампа свидетельствуют об антивенесуэльской политике США.

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