Из Швеции экстрадируют в Турцию сторонника PPK

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Верховный суд Швеции принял решение об экстрадиции в Турцию сторонника Рабочей партии Курдистана, который был арестован по запросу генеральной прокуратуры в Адане в Турции, сообщает «Yeni Şafak».

Решение Верховного суда Швеции было принято незадолго до саммита стран НАТО в Вильнюсе. Он пройдет 11–12 июля.

Ранее стало известно о том, что в шведской столице — Стокгольме — проходит митинг против нового антитеррористического законодательства и вступления страны в НАТО. Организаторами протеста стали организованные группы, близкие к запрещенной в Турции и Евросоюзе Рабочей партии Курдистана (РПК).