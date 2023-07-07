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Эрдоган о Швеции в НАТО: Мы не можем утвердить членство тех, кто открывает свои объятия террористам

Эрдоган о Швеции в НАТО: Мы не можем утвердить членство тех, кто открывает свои объятия террористам

«Турция – страна, которая вносит наибольший вклад в НАТО, очень немногие страны сделали это. Мы поддерживали, поддерживаем политику альянса «открытых дверей», – заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции также добавил, что подтверждая членство Финляндии: «мы изложили нашу принципиальную позицию».

«Мы не можем утвердить членство тех, кто открывает свои объятия террористам. Как Турция может дать одобрение тем, кто не дистанцируется от террора? Мы хотим, чтобы сдержали слово, данные нашей стране в Мадриде», – отметил Эрдоган.

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