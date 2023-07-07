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67 домов в Баку так и не были сданы в эксплуатацию

67 домов в Баку так и не были сданы в эксплуатацию

67 зданий, построенных в Баку в годы независимости, до сих пор не разрешены к сдаче эксплуатации.

Об этом заявил заместитель начальника Государственного Агентства по контролю за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям Эльхан Асадов в Баку на заседании на тему ”Необходимость применения единой договорной формы между субъектами строительного сектора, проблемы, вызванные нерегулируемыми отношениями в секторе, и пути их решения».

19 февраля 2019 года президент страны подписал указ “Об упрощении выдачи разрешений на эксплуатацию некоторых многоквартирных домов”.

«В ходе исполнения указа в собственность собственников жилья было передано более 8 миллионов квадратных метров жилой площади. Таким образом, около 85 тысяч семей получили право собственности на свои квартиры. К сожалению, эксплуатация 67 зданий до сих пор не разрешена. Для этого тоже есть причины. Надеемся, что этот вопрос тоже найдет свое решение», – сказал он.

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