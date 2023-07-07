МИД распространил информацию о решении Международного суда об отклонении требования Армении

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7 июля 2023 года Международный Суд отклонил требование Армении от 12 мая 2023 года о внесении изменений в решение Международного Суда от 22 февраля 2023 года по делу Армении против Азербайджана относительно применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, заявили в МИД Азербайджана.

«Мы приветствуем решение суда, подтверждающее право Азербайджана контролировать свои границы и доказывающее безосновательность требования Армении о ликвидации пограничного контрольно-пропускного пункта. Таким образом, неверное толкование армянской стороной последнего решения является ничем иным, как попыткой отвлечь внимание от тупиковой ситуации.

Решение Азербайджана о создании пограничного контрольно-пропускного пункта на въезде в Лачинскую дорогу является его суверенным правом на охрану границ. В указанных рамках данное решение исходило из необходимости пресечения незаконного потока оружия, военной техники и военнослужащих на суверенную территорию Азербайджана, угрожающего безопасности и мирным перспективам Азербайджана.

Наряду с этим, с момента создания пограничного контрольно-пропускного пункта местные жители армянского происхождения в рамках внутренних и международных обязательств Азербайджана проходят пограничный контроль на въезде и выезде, где пограничный контроль осуществляется без дискриминации.

Азербайджан выполняет решение Международного суда и свои международно-правовые обязательства. Азербайджан продолжит принимать все необходимые меры по привлечению Армении к ответственности за продолжающиеся и исторически серьезные нарушения международного права», – сообщили в МИД Азербайджана.