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Алиев: Открытие посольства Азербайджана в Тиране – показатель взаимного стремления развивать отношения

Алиев: Открытие посольства Азербайджана в Тиране - показатель взаимного стремления развивать отношения

«Я очень рад, что теперь у нас собственное посольство в Тиране. Оно уже начало свою работу», – сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи с албанским коллегой Байрамом Бегаем.

Глава государства подчеркнул, что открытие посольства «показывает наличие очень сильной взаимной политической воли для того, чтобы развивать наши двусторонние связи».

Президент также затронул тему энергетических проектов между странами, сказав, что к концу этого года будет готово технико-экономическое обоснование проекта газификации Албании.

«К концу этого года у нас в руках будет технико-экономическое обоснование этого проекта. А после этого, я надеюсь, мы сразу же приступим к инвестициям. Это будут чисто азербайджанские инвестиции в Албанию, предназначенные для строительства газораспределительной сети», – отметил глава государства.

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Алиев: Открытие посольства Азербайджана в Тиране - показатель взаимного стремления развивать отношения
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