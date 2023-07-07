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Ильхам Алиев: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается хорошей динамикой

Ильхам Алиев: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается хорошей динамикой

Между нами установились очень тесные и дружеские взаимоотношения. Политический диалог на высоком уровне между нашими странами отличается очень хорошей динамикой.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с президентом Албании Байрамом Бегаем в расширенном составе, передает Азертадж.

«Это важный фактор укрепления отношений между нашими странами, которые я бы назвал отличными и которые выражаются во взаимной поддержке на уровне международных институтов, а также в большом объеме практической работы на местах по вопросам энергетики и экономического развития», – отметил глава государства.

«Сейчас Албания и Азербайджан работают как близкие друзья и братья. Перспективы нашего сотрудничества действительно очень радужные, поскольку есть очень прочная основа – это наша дружба и взаимные интересы. Есть очень четкое видение того, как продвигать двусторонние связи и как укреплять сотрудничество в будущем. Конечно, важным фактором, послужившим основой для нашего сотрудничества, были вопросы, связанные с развитием энергетики», – подчеркнул Ильхам Алиев, добавив, что имеется больше планов в этом отношении.

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