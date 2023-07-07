Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским может встретиться с Путиным

165 Просмотров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Стамбуле в пятницу с украинским коллегой Владимиром Зеленским может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить дальнейшие шаги по урегулированию украинского кризиса. С таким предположением выступил телеканал A Haber.

По его версии, встреча необязательно пройдет в Турции, но будет очной.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча Путина и Эрдогана может состояться в какой-то перспективе, но точные ее сроки пока не определены.

«Что касается предстоящих контактов Путина и Эрдогана – мы не исключаем их в перспективе, – сказал представитель Кремля. – Как только сроки контактов, даты будут определены, мы вас проинформируем».