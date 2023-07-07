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В Турции резко увеличили НДС, тарифы за регистрацию телефонов и ряд пошлин

В Турции резко увеличили НДС, тарифы за регистрацию телефонов и ряд пошлин

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в Турции с пятницы увеличена до 20%, пошлина за регистрацию мобильного телефона, ввезенного из-за рубежа, выросла более чем втрое, до $766.

Это следует из указа президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который опубликован в правительственном вестнике Resmi Gazete.

Базовая ставка НДС в Турции ранее составляла 18%. Компании в сферах туризма, строительства, обрабатывающей промышленности освобождены от его уплаты. Местные банки и страховые компании не платят НДС, но обязаны перечислять налоги на банковские и страховые операции.

Президент Турции также распорядился увеличить на 50% пошлины на оформление виз, паспортов, услуги нотариусов, регистрацию вида на жительство.

Самой шокирующей новостью местные СМИ назвали повышение тарифа за регистрацию мобильного телефона, ввезенного из-за границы. Он вырос с 6 091 турецких лир до 20 тыс. (с $233 до $766). Телеканал «Сёзджу» связывает повышение тарифов с проведением новым правительством Турции политики либерализации экономики.

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