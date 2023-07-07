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Кирби рассказал, что нужно Украине для вступления в НАТО

Кирби рассказал, что нужно Украине для вступления в НАТО

Стране, которая намеревается вступить в НАТО, необходимо соответствовать конкретным критериям, двери альянса для новых членов открыты. О неизменности этой позиции 6 июля заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя ситуацию вокруг Украины.

«Мы считаем, что самое главное, на чем следует сосредоточиться, – это борьба, которой они занимаются. А если рассматривать послевоенную Украину, то вопрос в том, каковы будут ее потребности в безопасности, какие обязательства мы и наши союзники можем взять на себя, чтобы помочь им оставаться в безопасности, потому что у них по-прежнему будет протяженная граница с Россией. Конечно, мы все еще верим в принцип открытых дверей НАТО, но мы также признаем, что для того, чтобы стать членом НАТО, каждая страна должна соответствовать определенным требованиям, и что должно пройти активное обсуждение между этой страной и альянсом, мы хотим соблюсти эту процедуру», – сказал он в интервью радиостанции Voice of America.

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