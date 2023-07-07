Дорожная полиция предупредила занимающихся грузоперевозками водителей

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Главное управление Государственной дорожной полиции МВД обратилось к физическим и юридическим лицам, занимающимся грузоперевозками.

В обращении говорится:

«Несмотря на неоднократные предупреждения Главного управления Государственной дорожной полиции о том, что случаи перевозки грузов сверх нормы транспортными средствами противоречат законодательству, наблюдения показывают, что случаи совершения таких нарушений некоторыми водителями все же встречаются.

5 июля Сейфуллаев Ханмуса Хубйяр оглу, водитель транспортного средства марки “КамАЗ” с государственным регистрационным знаком 90-SO-154, и Оруджев Арзуман Валех оглу, водитель транспортного средства марки “ КамАЗ” с государственным регистрационным знаком 35-БХ-877, были задержаны сотрудниками ГДП за неоднократные нарушения в течение года правил перевозки грузов. Согласно статье 353.5 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджана, задержанные были оштрафованы на сумму 1 200 манатов с ограничением права вождения сроком на 1 год.

Администрация еще раз просит физических и юридических лиц, осуществляющих грузоперевозки, соблюдать соответствующие нормы и меры безопасности при перевозке грузов».

Также отмечается, что в отношении лиц, совершивших административные правонарушения в данной сфере, будут применены строгие меры административного взыскания.