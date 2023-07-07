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Азербайджанские тхэквондисты завоевали в Турции 8 медалей (фото)

Азербайджанские тхэквондисты завоевали в Турции 8 медалей (фото)

В Анкаре стартовал открытый чемпионат Турции по тхэквондо.

Каждый из четырех азербайджанских спортсменов, дошедших до финала, завоевал титул победителя, сообщает Apasport.az.

Ильяс Хатамлы и Хумай Дадашова заняли первое место в соревнованиях тхэквондистов ростом до 156 см. В честь Шамс Ализаде (160 см) и Тамерлана Ягубова (180 см), победивших всех своих соперников, был исполнен гимн Азербайджана.

Хазар Гамидов (152 см), Новруз Алиев (160 см), Нилюфер Борджи (168 см) и Фатима Гасанова (172 см) завершили турнир бронзовыми медалями.

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