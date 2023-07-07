СМИ назвали дату возможной отправки кассетных боеприпасов на Украину

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Администрация президента США Джо Байдена 7 июля объявит о новом пакете военной помощи Украине, в который войдут кассетные боеприпасы.

Дату их возможной отправки сообщает Politico со ссылкой на официальных лиц США.

По данным источников, общая стоимость нового пакета поддержки Киева составит 800 миллионов долларов, в него также войдут десятки боевых машин Bradley и Stryker, зенитные ракетные комплексы и оборудование для разминирования.

По их словам, американские официальные лица считают, что поставка кассетных боеприпасов даст Киеву преимущество, поскольку его запасы обычных вооружений истощаются.