«Вагнеровцы» возвращаются в Москву

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Несколько сотен боевиков ЧВК «Вагнер» возвращаются из Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Москву. Об этом сообщает африканское издание Jeune Afrique.

По информации журналистов, за последние часы столицу центральноафриканского государства Банги покинули около 500-600 наемников ЧВК Вагнер.

«Два рейса вылетели из аэропорта Мпоко в центральноафриканской столице и направились в Москву, Россия», – говорится в сообщении.

Как уточняет издание, в аэропорту к вылету готовятся и другие рейсы с «вагнеровцами», которые также улетят в РФ.

Отметим, наемники ЧВК Вагнер прибыли в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) 31 марта 2018 года.

Однако, как пишут прокремлевские СМИ, по всей вероятности, вместо «вагнеровцев» Москва предложит властям ЦАР других наемников – более лояльных к Кремлю, которые должны заменить ПВК Вагнер в африканской стране.

ЦАР, являясь одной из беднейших стран мира, имеет значительные запасы алмазов, золота и урана.