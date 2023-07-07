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США могут поставить Украине кассетные боеприпасы

США могут поставить Украине кассетные боеприпасы

США, скорее всего, одобрят поставки Украине кассетных боеприпасов, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

«Ожидается, что США объявят о предоставлении Украине кассетных боеприпасов, заявил высокопоставленный представитель американской администрации», – информирует издание.

Издание отмечает, что «после месяцев колебаний, власти США, ранее ссылавшиеся на опасения по поводу использования этого оружия и говорившие об отсутствии необходимости в нем, недавно намекнули на изменение позиции». Так, в июне заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила американским законодателям, что Пентагон пришел к выводу, будто кассетные боеприпасы будут полезны для Украины.

Газета напоминает, что Киев ранее заявлял Вашингтону о необходимости этих боеприпасов для военных Украины.

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США могут поставить Украине кассетные боеприпасы
Армия

США могут поставить Украине кассетные боеприпасы

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