США могут поставить Украине кассетные боеприпасы

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США, скорее всего, одобрят поставки Украине кассетных боеприпасов, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник.

«Ожидается, что США объявят о предоставлении Украине кассетных боеприпасов, заявил высокопоставленный представитель американской администрации», – информирует издание.

Издание отмечает, что «после месяцев колебаний, власти США, ранее ссылавшиеся на опасения по поводу использования этого оружия и говорившие об отсутствии необходимости в нем, недавно намекнули на изменение позиции». Так, в июне заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила американским законодателям, что Пентагон пришел к выводу, будто кассетные боеприпасы будут полезны для Украины.

Газета напоминает, что Киев ранее заявлял Вашингтону о необходимости этих боеприпасов для военных Украины.