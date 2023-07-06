В Баку открыли штаб-квартиру Молодёжной организации ДН (фото)

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в официальной церемонии открытия штаб-квартиры Молодёжной организации Движения Неприсоединения.

Министры иностранных дел Венесуэлы и Уганды Иван Хиль-Пинто и Джедже Одонго, а также министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, представители молодежного сектора и СМИ также приняли участие в мероприятии, сообщает «Репорт».

Джейхун Байрамов, выступая на церемонии открытия, отметил, что создание Молодежной организации ДН является одной из самых успешных инициатив, выдвинутых Азербайджаном в период председательства в организации.