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«Согласно плану». Залужный проинформировал Милли о наступлении ВСУ

«Согласно плану». Залужный проинформировал Милли о наступлении ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли заявил, что украинское наступление проходит «согласно плану», и рассказал о потребностях войск в оружии и боеприпасах. Об этом сообщает ТАСС.

Залужный подчеркнул, что рассказал Милли об оперативной обстановке на фронте.

«Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану», — отметил глава ВСУ.

Он добавил, что обсудил с Милли «актуальные потребности вооруженных сил в вооружении и боеприпасах».

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