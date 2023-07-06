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Эрдоган: Выборы открыли путь к новой светлой странице в истории Турции

Эрдоган: Выборы открыли путь к новой светлой странице в истории Турции

Победив на двух выборах, состоявшихся в мае с разницей в две недели, мы не только одержали сокрушительный успех, но и спасли честь и достоинство турецкой демократии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в четверг в Анкаре.

Глава государства напомнил, что по итогам выборов 14 мая, блок, возглавляемый ПСР, получил 323 из 600 мандатов в парламенте 28-го созыва, тогда как по итогам второго тура президентских выборов 28 мая, была одержана победа с показателем в 52,18 процентов голосов.

«Одержав за 21 год победу на 17 выборах различного уровня, мы добились рекордного успеха, который войдет в историю политики» – приводит «Анадолу» слова главы государства.

Эрдоган назвал парламентские и президентские выборы «предвестником новой светлой страницы» в истории Турции.

При этом он призвал однопартийцев не останавливаться на достигнутом, строить работу на основе анализа итогов майских выборов и не бояться самокритики.

Глава государства заверил, что в предстоящие пять лет предпримет все возможные шаги для оправдания доверия избирателей.

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