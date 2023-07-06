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Беспилотники ВСУ атакуют Белгород (видео)

Беспилотники ВСУ атакуют Белгород (видео)

В Белгородской области сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей. Об этом говорится в заявлении главы региона Вячеслава Гладкова.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу», – отметил Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавил он.

По словам губернатора, в результате инцидента повреждена крыша «в одном частном домовладении».

На месте работают оперативные и аварийные службы на месте, сообщил Гладков.

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