Беспилотники ВСУ атакуют Белгород (видео)

В Белгородской области сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей. Об этом говорится в заявлении главы региона Вячеслава Гладкова.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу», – отметил Гладков.
По предварительным данным, пострадавших нет, добавил он.
По словам губернатора, в результате инцидента повреждена крыша «в одном частном домовладении».
На месте работают оперативные и аварийные службы на месте, сообщил Гладков.