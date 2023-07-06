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Зеленский: Этот глава России не способен защитить российские области от своих же боевиков

Зеленский: Этот глава России не способен защитить российские области от своих же боевиков

Надо наращивать общее давление, ведь все боеспособные силы российской армии сейчас в Украине, а тем, кто должен защищать путинский режим, не хватает мотивации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в четверг в Софии на встрече с представителями болгарских политических сил.

«Этот глава России уже настолько слаб, что не способен защитить даже российские области от своих же боевиков. И если однажды кто-то — Пригожин или, например, Кадыров, — пройдет маршем прямо в Кремль, то не стоит удивляться», – приводит «Интерфакс» его слова.

По словам Зеленского, «чем больше мы получим помощи, амуниции, оружия, тем более сокращается масштаб войны на нашей земле. Потому что оккупантов мы выжимаем. Оборонная поддержка увеличивает пространство свободы и нормальной жизни наших людей».

«Все остатки российских боеспособных сил — в оккупированных районах нашей страны А у тех, кто должен обеспечивать безопасность этого режима в России, нет мотивации. Поэтому сейчас мы должны только наращивать наше общее давление», – сказал также он.

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