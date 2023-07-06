Столтенберг исключил вхождение Швеции в НАТО в ходе саммита в Вильнюсе |
По итогам министерской встречи ДН принята Бакинская декларация |
Лукашенко считает выпады в отношении мусульман «безмозглыми» и «тупыми» |
Зеленский: Промедление в передаче оружия Украине приведет к большим жертвам |
Контртеррористическая операция в Карабахе докажет Пашиняну то, в чем он упорствует |
Зеленский едет в Турцию |
К похоронам идеи «миацума» присоединился и Вашингтон |
Сиявуш Новрузов предлагает Макрону присоединить Армению к Франции |
«Текст мирного договора еще не готов к подписанию»: Пашинян анонсировал встречу с Алиевым |
Главное Политика

Байрамов: Азербайджан будет и дальше работать во имя интересов ДН

Байрамов: Азербайджан будет и дальше работать во имя интересов ДН

Состоявшееся в Баку министерское заседание Координационного бюро Движения неприсоединения продемонстрировало общность и дух сотрудничества всех стран-членов организации.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил по итогам этой встречи.

По его словам, которые приводит «Репорт», в настоящее время человечество сталкивается с большими вызовами, связанными с безопасностью, и ДН играет важную роль в преодолении этих вызовов.

«Азербайджан будет и дальше эффективно работать во имя интересов этой организаций, во имя мира и развития», – заявил Байрамов.

По его словам, в ходе заседания был поднят вопрос о членстве Южного Судана в организации, решение по нему будет принято в Кампале (Уганда).

Байрамов добавил, что все участники министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку отметили высокий уровень организации этой встречи.

По его словам, Азербайджан долго и тщательно готовился к этой конференции, и речь президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии вызвала большой интерес участников.

«Считаю, что данная встреча стала успехом внешней политики Азербайджана. Принятая по итогам Бакинская декларация важна для Движения неприсоединения, это открытый документ, он останется в истории», – отметил Байрамов.

«Движение неприсоединения – отличная платформа для безопасности и развития», – заявил он.

Министр выразил надежду, что число государств-членов Движения неприсоединения достигнет 121: “Увеличение числа государств-членов Движения повысит доверие и мобильность организации на международной арене”.

Теги:
Из этой рубрики
Байрамов: Азербайджан будет и дальше работать во имя интересов ДН
Политика

Байрамов: Азербайджан будет и дальше работать во имя интересов ДН

2023/07/06, 19:36
По итогам министерской встречи ДН принята Бакинская декларация
Политика

По итогам министерской встречи ДН принята Бакинская декларация

2023/07/06, 19:19
«Свобода, равенство, братство», но не для Африки и заморских земель
Политика

«Свобода, равенство, братство», но не для Африки и заморских земель

2023/07/06, 17:27
Президент Албании прибыл в Азербайджан
Политика

Президент Албании прибыл в Азербайджан

2023/07/06, 16:26
Захарова о действиях РМК в случае реализации контртеррористической операции в Карабахе
Политика

Захарова о действиях РМК в случае реализации контртеррористической операции в Карабахе

2023/07/06, 15:38
Спецпредставитель МИД России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией посетит Баку
Политика

Спецпредставитель МИД России по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией посетит Баку

2023/07/06, 15:25
Захарова о словах президента Франции об Алиеве: Скромность Макрона уступает лишь его мужественности
Политика

Захарова о словах президента Франции об Алиеве: Скромность Макрона уступает лишь его мужественности

2023/07/06, 14:53
Хикмет Гаджиев: Колониализм – позорная страница человечества
Политика

Хикмет Гаджиев: Колониализм – позорная страница человечества

2023/07/06, 14:35
Представитель Новой Каледонии: Азербайджан имеет право помогать движению за деколонизацию
Политика

Представитель Новой Каледонии: Азербайджан имеет право помогать движению за деколонизацию

2023/07/06, 14:01