Байрамов: Азербайджан будет и дальше работать во имя интересов ДН

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Состоявшееся в Баку министерское заседание Координационного бюро Движения неприсоединения продемонстрировало общность и дух сотрудничества всех стран-членов организации.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил по итогам этой встречи.

По его словам, которые приводит «Репорт», в настоящее время человечество сталкивается с большими вызовами, связанными с безопасностью, и ДН играет важную роль в преодолении этих вызовов.

«Азербайджан будет и дальше эффективно работать во имя интересов этой организаций, во имя мира и развития», – заявил Байрамов.

По его словам, в ходе заседания был поднят вопрос о членстве Южного Судана в организации, решение по нему будет принято в Кампале (Уганда).

Байрамов добавил, что все участники министерского заседания Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку отметили высокий уровень организации этой встречи.

По его словам, Азербайджан долго и тщательно готовился к этой конференции, и речь президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии вызвала большой интерес участников.

«Считаю, что данная встреча стала успехом внешней политики Азербайджана. Принятая по итогам Бакинская декларация важна для Движения неприсоединения, это открытый документ, он останется в истории», – отметил Байрамов.

«Движение неприсоединения – отличная платформа для безопасности и развития», – заявил он.

Министр выразил надежду, что число государств-членов Движения неприсоединения достигнет 121: “Увеличение числа государств-членов Движения повысит доверие и мобильность организации на международной арене”.